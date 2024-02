Vergessen Sie am Wahlabend nicht das Bier

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Innenpolitik-Chef Günther Schröder.

Überraschung. Ja, eine Umfrage ist immer eine Momentaufnahme. Das gilt auch für die sensationelle aktuelle Erhebung der Lazarsfeld Gesellschaft, die erstmals die tra­ditionelle Mehrheit rechts der Mitte kippen sieht.

Derzeit weiß keiner wie die nächste Nationalratswahl ausgehen wird, die jetzt wohl doch Ende September stattfinden wird. Und doch könnte es die ­Sensation geben, wenn FPÖ und ÖVP erstmals seit 16 Jahren keine Mehrheit mehr auf die Waage bringen.

Pragmatisiert. Es war vor allem die ÖVP, die seit den 90ern davon lebte, dass Rot nicht mit Blau koalieren wollte. Folge: Die ÖVP ist seither in der Regierung pragmatisiert.

Prost! Damit wäre Schluss, wenn es so ausgeht, wie Lazarsfeld aktuell erhoben hat. Und das hat nichts mit Andreas Bablers SPÖ zu tun – oder mit Neos oder Grünen, ihnen allen geht es nicht gut. Man darf am Wahltag die Rechnung halt nicht ohne Bier machen. Dominik Wlaznys junge Partei räumt schon ohne Wahlkampf links der Mitte ab – aber eben nicht nur: Einige Prozentpünktchen kommen von Nichtwählern, der ÖVP – und der FPÖ. Das macht die Sache jetzt so knapp. Vor allem für die ÖVP würde ein Albtraum wahr: Denn im Koalitionspoker wären die Trümpfe erstmals seit Jahren nicht mehr in ihrer Hand ...