Versprechen gebrochen

Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Keine neuen Steuern, hat die FPÖ versprochen. Die Belastungen von ÖVP & Grünen werden abgeschafft, hat die FPÖ versprochen. Was passiert? Offenbar das exakte Gegenteil. Die CO2-Steuer bleibt bestehen, der Klimabonus wird hingegen abgeschafft? Das ist modernes Raubrittertum am Rücken der Menschen am Land. Hier werden jene bestohlen, die auf ihr Auto angewiesen sind – aber die Großgrundbesitzer, die überreichen Erben und die obszön hochbezahlten Top-Manager, die bleiben natürlich unangetastet.

Die Krankenschwester oder die Handelsbeschäftigte, die täglich 30 Kilometer in eine Richtung in die Arbeit fahren muss, die soll jetzt das Budget sanieren, aber die hohen Herren der Industrie können weiter ihre Gewinne unversteuert ins Ausland schaffen. Was die FPÖ hier vorhat, ist ein Skandal sondergleichen, und es ist nicht so, als hätten wir nicht davor gewarnt.

Die Wut auf die Regierenden war größer als die Vernunft und jetzt werden genau diejenigen die Rechnung begleichen müssen, die am härtesten arbeiten und am wenigsten haben. Lassen wir sie ab jetzt unseren Unmut spüren, bis sie wieder abgewählt werden: Finger weg von den Arbeitenden, Finger weg von den Familien, Finger weg von den Pensionen!