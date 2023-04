Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Ein Jahr noch. In genau zwölf Monaten wird wohl spätestens der Super-Wahlkampf 2024 so richtig losgehen, mit Wahlen in der Steiermark, zum Europäischen Parlament und natürlich zum Nationalrat. Drei extrem wichtige Wahlen, insbesondere für die ÖVP, geht es für sie doch um den Landeshauptmann im zweitgrößten Bundesland Österreichs, um den prestigeträchtigen EU-Kommissar sowie um die Kanzlerschaft. Zwölf Monate also noch, in denen die aktuelle Schwarz-Grüne-Koalition zeigen kann, dass sie ihr ambitioniertes Regierungsprogramm doch noch umsetzen möchte. Drei Krisenjahre liegen hinter uns, die Bevölkerung giert nach neuen Impulsen, nach Leuchtturm-Projekten, die Hoffnung machen. Wir brauchen Antworten auf den Klimawandel, aber auch auf die Veränderungen in einer globalisierten und geopolitisch unsicheren Welt. Gerade für eine Tourismus- und Exportnation wie Österreich steht viel auf dem Spiel.ÖVP & Grüne haben die Pflicht jetzt zu liefern und die letzten zwölf Monate noch sinnvoll zu nutzen. Danach werden wir sie an ihren Taten messen.