Ein Kommentar von Sebastian Bohrn Mena.

Jetzt „sondieren“ sie also schon zu dritt, verhandeln aber noch immer nicht – keine Ahnung, was diese Posse soll, aber den Menschen geht es langsam ziemlich auf die Nerven. Sieben Wochen sind bald seit der Nationalratswahl vergangen und es gibt noch nicht mal offizielle Koalitionsgespräche. Worauf warten ÖVP & SPÖ eigentlich?

Vielleicht wollen sie die Lage nach den Wahlen in der Steiermark abwarten. Dadurch wird aber nichts besser und das wissen sie. Eher im Gegenteil werden die Wahlen zur Katastrophe für SPÖVP, und das wird es nicht leichter machen, sich auf eine Zusammenarbeit zu einigen. Vielleicht sind die inhaltlichen Gräben aber auch einfach zu tief. Die SPÖ muss die Vermögensbesteuerung ins Programm reinnehmen, sonst ist sie endgültig am Ende. Die ÖVP muss eine deutlich härtere Ausländerpolitik umsetzen, sonst räumt sie die FPÖ komplett ab. Das geht sich nicht aus.

Die Neos wiederum wollen sparen, sparen, sparen und für sich selbst die fettesten Posten – in einer Zeit, in der Wirtschaft und Menschen mehr Geld brauchen, nicht weniger. Mir fehlt die Fantasie, wie das zusammengehen soll. Was auch immer da am Ende rauskommen wird: Lange wird das eher nicht halten.