Zuwanderung & Asyl trennen

Ein Kommentar von Gerald Grosz.

Wir würden uns diese gesamte leidige Diskussion über DNA-Tests für Asylwerber ersparen, wenn wir die Pervertierung des Asylrechts ein für alle Mal unterbinden würden. Asyl ist eben nicht dauerhafter Zuzug, sondern Schutz auf Zeit. Zu lange wurde unter dem Titel des Asyls massenhaft Zuwanderung betrieben, die nicht selten in der Verleihung einer Staatsbürgerschaft endete. Nur, was bringt es, Bürger aus Entwicklungsländern ohne nennenswerte Qualifikation, ohne Sprachkenntnis dauerhaft ansiedeln zu lassen? Nichts, außer einen horrenden Anstieg der Sozialkosten, eine damit einhergehende gesellschaftliche Spaltung. Die traurige Wahrheit ist eben, dass unter dem Titel Asyl ein Sozialtourismus nach Europa stattfindet. Die Abkömmlinge aller Herren Länder wissen zu gut, dass in Österreich und Deutschland die höchsten Sozialleistungen für Asylwerber ausgezahlt werden.

Zuwanderung und Asyl trennen. Und wir dürfen es nicht weiter zulassen, dass geltendes EU-Recht wie Dublin I und Dublin II von der eigenen Regierung untergraben wird. Die Gesetzeslage sieht eben vor, dass Österreich zu keiner Aufnahme von Flüchtlingen gezwungen werden kann!