Mietpreisen droht weiterer Anstieg

Trotz anhaltender Preisrekorde wird das Wohnen bald wohl für viele noch teurer.

Wien. Der Countdown läuft: In weniger als zwei Wochen steht mit Anfang April die Erhöhung der Richtwertmieten an. Für die zahlreichen Mieter des Landes heißt das: Wohnen wird noch teurer.

Protest. Viele können sich das nicht mehr leisten: In Wien besetzten Aktivisten ein Haus am Alsergrund, um gegen die Mieterhöhung zu protestieren.

Zadic prüft Aussetzung, ÖVP legt sich quer

Auslassen. Im letzten Jahr ließ man die Erhöhung coronabedingt aus, Ähnliches war auch für heuer geplant. Gegenüber ÖSTERREICH bestätigt das zuständige Justizministerium, „dass die Aussetzung derzeit noch geprüft wird“. Nur: Schon seit Wochen ist keine Lösung beim Mietstreit in Sicht, wie ÖSTERREICH berichtete.

Blockade. Während es von Arbeiterkammer und Mietervereinigung Rückendeckung gibt, soll die Volkspartei sich hinter den Kulissen weiter quer­stellen. Leidtragende sind die Mieter – wenn sich bis April nichts ändert.

(rej)