Nach Nehammer-Aus: Wer wird jetzt Interims-Kanzler?

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird wie angekündigt noch diese Woche einen Interims-Kanzler ernennen.

Der scheidende Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat ja am Montag erklärt, sein bereits am Sonntag angekündigter Rücktritt werde am Freitag erfolgen. Beste Chancen sollen nach Medienberichten Außenminister Alexander Schallenberg oder Verfassungsministerin Karoline Edstadler haben. Am Dienstag wollte man sich in der Präsidentschaftskanzlei dazu aber nicht äußern.

Van der Bellen hatte bereits am Sonntag erklärt, er werde "im Laufe der kommenden Woche" einen interimistischen Nachfolger ernennen. Weiter Details wurden am Dienstag auf APA-Anfrage in der Präsidentschaftskanzlei nicht genannt, auch in den Büros von Schallenberg und Edtstadler wollte man die Frage nach der interimistischen Kanzlerschaft nicht kommentieren.

Für Schallenberg würde sprechen, dass der Außenminister schon einmal die Funktion des Kanzlers bekleidet hat: Er übernahm (nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz) am 11. Oktober 2021 das Amt des Bundeskanzlers und trat dann am 2. Dezember - nachdem Kurz auch als ÖVP-Obmann abdankte - für Karl Nehammer wieder zur Seite, der tags darauf als ÖVP-Chef und Bundeskanzler designiert wurde.