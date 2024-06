Nach Suff-Fahrt: FPÖ-Politiker denkt nicht an Rücktritt

In Kärnten wurde wieder ein Spitzenpolitiker mit Alkohol am Steuer erwischt - mit bis zu 1,2 Promille. An einen Rücktritt denkt der FPÖ-Politiker nicht.

Der ORF Kärnten berichtet, dass wieder ein Spitzenpolitiker bei seiner Suff-Fahrt aufgehalten wurde. Es handelt sich dabei um den FPÖ-Landtagsabgeordnete Dietmar Rauter, der auch Bürgermeister von St. Urban ist. Herbert Kickl ist 3 Jahre Parteiobmann der FPÖ

Bis zu 1,2 Promille Vor ein paar Tagen fuhr er von Feldkirchen aus nach Hause. Hinter ihm die Polizei. Als er daheim ankam, forderten die Beamten einen Alko-Test. Das Ergebnis: zwischen 0,8 und 1,2 Promille. "Als Privatperson gefahren" Für einen Monat ist jetzt er seinen Führerschein los. Außerdem droht im eine Geldstrafe zwischen 800 und 3.700 Euro. Konsequenzen will er keine ziehen. Auch denkt der FPÖler nicht an einen Rücktritt. Er hat dafür eine ganz eigene Begründung. Er sei schließlich "als Privatperson gefahren". Corona-Partys Rauter ist kein Unbekannter und schon öfter aufgefallen. 2021 sorgte er wegen einer angeblichen Corona-Party mit mehreren Ansteckungen für Schlagzeilen. Die Ermittlungen wurden aber eingestellt, eine Feier konnte nämlich nicht nachgewiesen werden.