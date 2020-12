Nächste Impf-Watsche für Österreich

Während Impfstoffe bei uns nur langsam eintrudeln, impfen Briten auf Hochtouren.

In Groß­britannien wird fröhlich drauflosgeimpft – Österreich verharrt in der Neujahrsstarre. Nachdem die Briten als Erste in Europa den Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen und angewendet haben, tun sie das nun auch mit dem Vakzin des Pharmaunternehmens Astrazeneca.Kanzler Sebastian Kurz hat sich erfreut über die Zulassung in Großbritannien gezeigt. „Ich möchte dem Vereinigten Königreich zur Zulassung eines weiteren Impfstoffs gratulieren. Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Pandemie.“Warten bis Februar. Allein: Es wird noch dauern, bis das Vakzin die EU-Zulassung erhält. Den ganzen Artikel lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden!