Nächster ÖVP-Paukenschlag: Neuer Generalsekretär ernannt

Alexander Pröll wird neuer Generalsekretär der Volkspartei.

Alexander Pröll wurde heute zum Generalsekretär der Volkspartei bestellt. Er folgt in dieser Funktion dem geschäftsführenden Bundesparteiobmann Christian Stocker nach.

Vorher Bundesgeschäftsführer

Der 34-jährige Alexander Pröll hat ein Wirtschaftsrecht-Studium an der WU Wien mit dem Master abgeschlossen und war seit Jänner 2022 Bundesgeschäftsführer der Volkspartei.

Das sagt Stocker

Alexander Pröll kennt die Volkspartei in all ihren Facetten. Wir arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. In seiner Rolle als Bundesgeschäftsführer hat er herausragende Arbeit geleistet. Ich bin fest davon überzeugt, dass er als Generalsekretär einen bedeutenden Beitrag leisten wird, die Volkspartei schlagkräftig und innovativ aufzustellen“, sagt der geschäftsführende Bundesparteiobmann der Volkspartei, Christian Stocker.