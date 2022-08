Nächster Umfrage-Schock für ÖVP in Tirol

Die bevorstehende Tirol-Wahl am 25. September wirft für die ÖVP immer unangenehmere Schatten voraus.

Nun wurde bereits die zweite Umfrage öffentlich, die die ÖVP im schwarzen Kernbundesland bei unter 30% sieht. Laut der Umfrage des IFDD-Instituts (21.-27.7., 800 Befragte), die am Montag in der TT veröffentlicht wurde, erreicht die ÖVP in der Landtagswahl-Sonntagsfrage nur noch 29%. Bereits am Vortag hatte die Tiroler Krone eine IMAD-Umfrage veröffentlicht, bei der die ÖVP ebenfalls nur auf 29% kommt. Gegenüber der letzten Landtagswahl im Jahr 2018 wäre das ein Minus von 15%. Die SPÖ kommt in der IFDD-Umfrage auf 21% (also nur noch 8% hinter der ÖVP), die FPÖ legt auf 17% zu. Die Grünen erreichen 11%, die Liste Frist 10% und die NEOS 8%.

Höchste Nervosität in der ÖVP

Dementsprechend nervös reagiert man in der ÖVP. „Sollten wir in Tirol wirklich unter 30% fallen, dann muss Nehammer gehen“, erklärte ein hochrangiger ÖVP-Politiker bereits am Sonntag gegenüber oe24.

Tiroler distanzieren sich von Kanzler und Regierung

In Tirol versucht man nun Schadensbegrenzung indem man sich im Wahlkampf völlig von der Bundesregierung in Wien und dem Kanzler distanzieren will. Es soll ein "ganz auf den Toni (Mattle, Anm.) zugeschnittener Wahlkampf" werden, erklärte der Tiroler Parteimanager Martin Malaun gegenüber der APA. Denn die "Leute wählen Persönlichkeiten stärker als Parteien". Mattles Konterfei werde jedenfalls auf den Plakaten zu sehen sein. Es werde zwei Wellen geben. Auf 100 mobilen Großflächen und rund 500 Dreiecksständern im ganzen Bundesland soll für die Schwarzen geworben werden. Der Bundespartei will Malaun im Wahlkampf keine allzu prominente Rolle einräumen: "Wir setzen in erster Linie auf die Manpower, die wir selbst haben", sagte der Wahlkampfmanager. "Wenn da und dort Unterstützung aus Wien kommt, soll uns das auch Recht sein".