APA-Wahltrend: ÖVP baut auf Platz 2 den Vorsprung zur SPÖ aus

Im Duell um den zweiten Platz hat die ÖVP in den Umfragen aktuell die besseren Karten als die SPÖ, deren Wahlkampf zuletzt von parteiinternen Turbulenzen überschattet war

Im APA-Wahltrend, der Umfragen aus den jeweils vergangenen fünf Wochen berücksichtigt und nach Aktualität gewichtet, hat die Kanzlerpartei ihren Vorsprung gegenüber den Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche leicht ausgebaut. Unangefochten auf Platz eins bleibt weiter die FPÖ mit 27,1 Prozent.

Laut Wahltrend, in den in der vergangenen Woche zwei neue Umfragen einflossen, kommt die ÖVP derzeit auf 23,7 Prozent. Die SPÖ fällt mit 21,1 Prozent im Vergleich leicht zurück. Die Differenz zwischen den beiden ehemaligen Großparteien bleibt aber nach wie vor kleiner als jene zwischen ÖVP und FPÖ, auch wenn sich der Vorsprung der Freiheitlichen zuletzt etwas verringerte.

Ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz vier liefern sich nach wie vor NEOS und Grüne, wobei die Pinken die Nase weiterhin vorn haben. Aktuell stehen die NEOS bei 9,7 Prozent, die Grünen, die eine Aufholjagd ausgerufen haben, kommen auf 8,4 Prozent.

Bei den Kleinparteien liegt nach wie vor nur die Bierpartei in den Umfragen über der Vier-Prozent-Hürde, die für einen Einzug in den Nationalrat übersprungen werden muss. Gegenüber der Vorwoche verlor die Partei von Dominik Wlazny leicht und steht nun bei 4,9 Prozent. Wenig bewegt sich bei der KPÖ, die mit 2,4 Prozent aus jetziger Sicht den Einzug ins Parlament klar verpassen würde. Die anderen beiden bundesweit antretenden Kleinparteien - Wandel (Liste Keine) und Liste Petrovic bewegen sich in den Umfragen im Ein-Prozent-Bereich und sind daher im APA-Wahltrend nicht ausgewiesen.