FPÖ-Auftakt in Graz mit Ein-Stunden-Rede Kickls

Herbert Kickl plant für Samstag eine Motivationsrede, um Platz 1 bei der Wahl am 29. September zu schaffen.

Die Reinigungskräfte werden an diesem Samstag in Wien-Kagran die Steffl-Arena von den Überresten des ÖVP-Wahlkampfstarts befreit haben — da geht es in Graz so richtig los: Die FPÖ hat die riesige Messehalle gemietet – und um 17 Uhr startet das Aufwärmprogramm mit der „John-Otti-Band“. Wie viele Fans erwartet werden? Ein Staatsgeheimnis: Man will durch allzu vollmundige Ankündigungen nicht eine Blamage riskieren.

© APA/ERWIN SCHERIAU ×

Es ist ein Doppelschlag, den Herbert Kickl in Graz plant. Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek wird um 18 Uhr die Bühne betreten – er will Landeshauptmann werden. Kurz vor 19 Uhr ist Kickl selbst an der Reihe: Eine ganze Stunde will der selbst ernannte „Volkskanzler“ einheizen, eine „Motivationsrede“. „Gute Umfragen helfen nichts, wir müssen die Leute ins Wahllokal bekommen“, so ein FP-Stratege. Attacken gegen „Einheitspartei und ORF“ sind also garantiert – den einen oder anderen Eklat inbegriffen...