FPÖ geht rechtlich gegen Fake-Plakate in Graz vor

In Graz sind hochprofessionelle Plakate-Fakes aufgetaucht - betroffen sind FPÖ und ÖVP.

Die FPÖ will rechtlich gegen gefälschte Wahlplakate in Graz vorgehen, die die Partei in NS-Nähe rücken. "Wir haben bereits unsere rechtliche Vertretung eingeschaltet", teilte Landesparteisekretär Stefan Hermann in einer Aussendung mit. Mehrere Plakate mit Nazi-Symbolik hängen aktuell in Graz, die sich als Sujets der FPÖ ausgeben. Ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Kinder die Hand zum Hitlergruß erheben, ist dabei etwa mit "Es braucht keine neuen Ideen - Kickl" untertitelt. Darüber hängt ein Banner mit "Remigration jetzt" - einer FPÖ-Forderung -, daneben sind halb abgeschnittene Hakenkreuze zu sehen.

© ORF/Steiermark ×

Doch auch die ÖVP ist betroffen: "Faschismus machen wir immer noch selbst" steht auf einem ähnlichen Plakat, das ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer mit Engelbert Dollfuß zeigt.