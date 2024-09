FPÖ-Hafenecker spottet über Champions-League-Coup des ORF

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker sieht in der "vermeintlichen Rückholaktion von Spitzenfußball" ins TV-Programm ein "weiteres Eigentor" des ORF.

Es war die TV-Überraschung des Tages, als der ORF ankündigte, die Königsliga des Fußballs wieder ins TV-Programm zu holen. Ab 19. September präsentiert der öffentlich-rechtliche Sender in einer Kooperation mit CANAL+ via ORF 1 die gemeinsame Sendung „Mehr Fußball – Die Champions-League-Highlights“. Sie wird um 23 Uhr zu sehen sein.

FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker sieht in der Aktion ein "Eigentor". „Zuerst dachte ich, dass hier die ‚Tagespresse‘ die Finger im Spiel hatte, erst dann musste ich erkennen, dass der ORF das wirklich ernst meint", so der Blaue in einer Aussendung. Für Highlights - also keine Livespiele - "auch noch Lizenzgebühren zu zahlen, muss einem erst einmal einfallen", erklärte Hafenecker. Die "vermeintliche Rückholaktion" sei "ein Eigentor des Staatsfunks".

Zudem solle man, so der FPÖ-Mediensprecher, nicht vergessen, "dass der ORF dank der unsäglichen Haushaltsabgabe mittlerweile auch Pay-TV ist". Hafenecker fordere ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nun dazu auf, die Kosten für diese Kooperation offenzulegen.