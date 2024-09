Kern und Mitterlehner kommentieren Wahl im Café Landtmann

Die einstige Regierungsspitze (2016-2017) schaut sich die Nationalratswahl am Sonntag im Wiener Café Landtmann an. Zusammen mit Polit-Beratern wird die Wahl ab der ersten Hochrechnung analysiert.

Am 29. September wird das Café Landtmann in Wien ab 16.30 Uhr zum Schauplatz spannender Analysen und Diskussionen am Wahlabend der Nationalratswahl 2024.

Insights & Analysen mit ehemaligen Kanzler und Vize

"Wir freuen uns nach den ersten Hochrechnungen auf Insights & Analysen mit Bundeskanzler a.D. Christian Kern und Vizekanzler a.D. Reinhold Mitterlehner und im Anschluss mit Heidi Glück und Josef Kalina", verkündet das Café Landtmann.

Begrüßung und einleitenden Worte: Othmar Karas und Café-Landtmann-Chef Berndt Querfeld.

Der Eintritt ist frei.

Kern und Mitterlehner lassen ihre Expertise und eigenen Regierungs- und Wahl-Erfahrungen mit einfließen.

Ex-SPÖ-Chef Christian Kern, der ehemalige Kanzler (2016-2017) und Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner versprechen auf alle Fälle eine flotte und kenntnisreiche Analyse des Wahlabends im Wiener Kult-Lokal.