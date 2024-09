»Messner-Sager«: Shitstorm gegen Kickl

Kickl vergleicht sich mit Messner: „Werden Mount Everest besteigen“ Mit ihrem Wahlkampfauftakt in Graz starten die Freiheitlichen in den ganz heißen Intensivwahlkampf. FPÖ-Chef Herbert Kickl peitschte seine Anhänger für die nächsten Wochen bis zum 29. September mit einer emotionalen Rede ein. Sein Ziel: Er will Kanzler werden.