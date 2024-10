Nach Kickl-Statement: ÖVP kontert mit eigener Pressekonferenz

Nach dem heutigen Statement des FPÖ-Chefs Herbert Kickl kündigte die ÖVP eine eigene Pressekonferenz für heute 15.00 Uhr an.

FPÖ-Chef Herbert Kickl erhöhte in einem heutigen Pressestatement den Druck auf die ÖVP. Er forderte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Regierungsbildungsauftrag und richtete sich an "die vernünftigen Kräfte" innerhalb der Volkspartei, an denen es nun liege. Der Wählerwille sei eine FPÖ-ÖVP-Koalition mit einem blauen Kanzler, argumentierte Kickl.

Nun kündigte die ÖVP eine eigene Pressekonferenz "nach den heutigen Aussagen von Herbert Kickl" für den Nachmittag an. Ab 15.00 Uhr wird ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker in der Volkspartei-Zentrale vor die Medien treten. oe24 wird berichten.