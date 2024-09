Neues Sujet: ÖVP spitzt Wahlkampf auf Duell gegen Kickl zu

Die Volkspartei spitzt ihre Kampagne in der Schlussphase des Nationalratswahlkampfs auf das Duell um die Kanzlerschaft zu. Mit Blick auf das prognostizierte Kopf-an-Kopf-Rennen plakatiert die ÖVP: „Der Vergleich macht sicher.“

In den letzten Tagen vor der Wahl präsentiert die ÖVP ein neues Plakat. An der Südausfahrt von Wien steht es auch schon prominent an der Grenze zu Niederösterreich. Zu sehen ist Bundeskanzler Karl Nehammer mit dem Spruch: „Der Vergleich macht sicher.“

Kanzler auf neuem ÖVP-Plakat. © volkspartei ×

ÖVP trommelt Wahl zwischen "stabilem" Nehammer und Kickl "am rechten Rand"

ÖVP-Generalsekretär Stocker sagt: „Die Österreicherinnen und Österreicher haben die Wahl: Zwischen Bundeskanzler Karl Nehammer, der für Stabilität und eine Politik der Mitte steht. Und einem Experiment am rechten Rand, das unsere Gesellschaft weiter spalten und unser Land isolieren würde."

"Der Vergleich macht sicher: Wer, wenn nicht Bundeskanzler Karl Nehammer, soll unser Land in eine stabile und sichere Zukunft führen", so Stocker. Nur die ÖVP mit Kanzler Nehammer gebe der Mitte der Gesellschaft eine Stimme.