"Nutzen Sie Ihre Stimme": Van der Bellen mit Wahl-Appell

Bundespräsident Alexander Van der Bellen meldete sich mit einem Wahl-Appell via Instagram zu Wort.

"Sie können entscheiden, welche Ideen Sie gut finden", schreibt Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu einem Instagram-Posting, in dem er zum Wählen aufruft. "Sie können entscheiden, wie die Zukunft aussehen soll", heißt es in dem Schreiben. "Nutzen Sie ihre Stimme bei der Nationalratswahl am Sonntag!"

In einem beigefügten Video erklärt Van der Bellen außerdem: "Wer nicht wählt, lässt andere entscheiden." Aber darauf solle man sich nicht verlassen, so VdB. Also: "Nicht nachher ärgern, lieber vorher handeln", appelliert der Bundespräsident.