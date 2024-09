Quoten-Rekord bei oe24.TV-Elefantenrunde: Mehr als 8% Marktanteil

270.000 Zuseher bei oe24.TV-Elefantenrunde und Analyse (NRW, 12+) – 5,3% Tages-Marktanteil sind bester Wert in der Sendergeschichte (12-49)

Die oe24.TV-Elefantenrunde mit allen Spitzenkandidaten sorgte für einen neuen Quoten-Rekord: oe24.TV erreichte am Dienstag einen sensationellen Tages-Marktanteil von 5,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 12-49-Jährigen. Das ist der beste Wert in der Sendergeschichte.

Bei der von Isabelle Daniel und Niki Fellner moderierten Elefantenrunde und der darauffolgenden Analyse mit Wolfgang Fellner, Gerald Grosz und Sebastian Bohrn Mena lag der Marktanteil zwischen 21 und 0 Uhr sogar bei mehr als 8% (12-49). Damit war oe24.TV von 21 bis 0 Uhr der stärkste Privatsender in ganz Österreich. Insgesamt waren bei der Elefantenrunde und der Analyse 270.300 Zuseher mit dabei (NRW, 12+). Im Durchschnitt schauten bei der Elefantenrunde sensationelle 137.000 Österreicher zu (DRW, 12+).

Top-Quoten

Auch untertags verzeichnete oe24.TV mit dem stündlichen Wahl-Insider Top-Quoten. Am Vormittag zwischen 11 und 12 Uhr lag der Marktanteil sogar bei 11,4% (12-49). Damit war oe24.TV in dieser Stunde sogar der stärkste TV-Sender in ganz Österreich – noch vor dem ORF.

Dazu kamen am Dienstag noch sensationelle Online-Abrufe: Die oe24.TV-Elefantenrunde wurde auch zeitgleich auf www.oe24.at, YouTube, TikTok und Facebook übertragen. Online kam die oe24-Elefantenrunde damit noch einmal auf mehr als 250.000 Abrufe.

Oe24 CEO Niki Fellner: „Der sensationelle Quoten-Rekord am Dienstag zeigt einmal mehr, wie stark oe24.TV derzeit wächst. Seit Anfang August konnten wir dreimal hintereinander neue Allzeit-Rekorde beim Tages-Marktanteil erreichen. Im September liegt oe24.TV in der werberelevanten Zielgruppe jetzt schon bei 1,9 Prozent Marktanteil. Mit der ausführlichsten Wahl-Berichterstattung in den kommenden Tagen und 17 Stunden LIVE-Wahl-Sondersendung am Sonntag wollen wir im September erstmals unser Traum-Ziel von 2% Marktanteil erreichen.“

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius M3; Zeitschiene vorläufig gewichtet; 1,9% Marktanteil: 1.-24.9. (12-49 J.); NRW 270.000 von 20-01 Uhr 12+ (DRW 87.400)