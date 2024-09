Strache verrät, wer seine Vorzugsstimme erhält

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hofft auf ein Comeback der türkis-blauen Koalition

Nachdem er 2020 bei der Wien-Wahl noch mit einer eigenen Liste angetreten war, unterstützt Ex-Vizekanzler HC Strache nun wieder seine alte Partei FPÖ. Wie er auf Facebook schrieb, wird er am Sonntag die Freiheitlichen wählen.

„Ich persönlich wünsche mir eine Neuauflage von Mitte-Rechts, also einer Regierung aus FPÖ und ÖVP, egal, in welcher Konstellation“, so der Ex-FPÖ-Chef. „Damit der erfolgreiche Weg einer rechts-konservativen Regierung fortgesetzt werden kann, den ich von 2017 bis 2019 als Vizekanzler maßgeblich ausrichten durfte.“

Strache verrät auch, wem er seine Vorzugsstimme gibt – nämlich Leo Lugner. Der Schwiegersohn des verstorbenen Richard Lugner sorgte im Wahlkampf mit mehreren Videos für Aufregung. So behauptete der FPÖ-Politiker etwa, dass die SPÖ "Söhne zu Transen umerziehen" möchte.

Bei der Wien-Wahl im kommenden Jahr möchte Strache dann übrigens noch einmal mit seiner eigenen Liste antreten.