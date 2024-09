Svazek blaue Vorzugsstimmen-Kaiserin

Erfolg in Salzburg für die blaue Frontfrau.

Salzburgs stellvertretende Landeshauptfrau, Marlene Svazek, ist der neue Shootingstar der Blauen und sie hat auch bei der Nationalratswahl abgesahnt.

Grundmandat und in den Nationalrat?

In Salzburg hat sie ein Grundmandat gemacht und ist Vorzugsstimmen-Kaiserin. Svazek kandidierte in Flachgau/Tennengau und holte 55 Prozent der Stimmen. 6222 Vorzugsstimmen sind das gesamt.

Platz in Salzburg

Das bedeutet ein Grundmandat und damit theoretisch einen Platz im Nationalrat. Ob sie nun nach Wien geht, dürfte mehr als unwahrscheinlich bis ausgeschlossen sein. In Salzburg ist sie die starke Frau der FPÖ und führt die freiheitliche Regierungs­mannschaft in der Koalition mit der ÖVP an.