Weg - und schon wieder da: Sobotka verhandelt Koalition

In den Verhandlungsteams der ÖVP für die neue Koalition finden sich ein paar altbekannte Namen - und einer, der im Hintergrund seine Machtposition ausgebaut hat.

Die Pension ist seine Sache nicht, auch die eben angenommene Präsidentschaft in der ÖVP-Parteiakademie reicht ihm nicht. Und so ist der frühere Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka - erst vor knapp einem Monat aus dem Parlament ausgeschieden - schon wieder da.

© APA/EVA MANHART ×

Der Niederösterreicher sitzt in gleich zwei ÖVP-Verhandlungsgruppen für die neue Dreierkoalition, geht aus einer Übersicht hervor, die ZiB2-Moderator Martin Thür erstellte: So wird Sobotka zusammen mit der oö. Landesrätin Christine Haberlander sowie den ausgewiesenen Experten Josef Smolle, Bernhart Wurzer (ÖGK) und Peter McDonald das Thema Gesundheit für die ÖVP verhandeln. Aber eben nicht nur: Der gelernte Lehrer Sobotka sitzt auch in der Verhandlungsrunde Bildung/Wissenschaft - hier haben unter anderen übrigens auch der scheidende Minister Martin Polaschek sowie "Star-Mathematiker" Rudolf Taschner eine Tätigkeit gefunden.

Auch Heinz Faßmann feiert kleines Comeback

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Apropos Comeback, in den Koalitionsverhandlungen feiert auch ein ausgewiesener Wissenschafts-Experte ein kleines Polit-Comeback: Heinz Faßmann - Akademie-Präsident und ehemaliger Bildungsminister unter Sebastian Kurz - sitzt ebenfalls in dieser Verhandlungsgruppe.

"Hatti" als Ministerkandidat...

© APA/WERNER KERSCHBAUMMAYR ×

oe24 berichtete bereits über den früheren OÖ-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, der jetzt Wirtschaft, Arbeit und Entlastung für die ÖVP verhandelt und - trotz seines Karriere-Plans in der Wirtschaftskammer - längst als ÖVP-Schwergewicht Ministerkandidat gilt.

... und Georg Strasser als Machtfaktor im Hintergrund

Bauernbund-Obmann Georg Strasser. © APA/HELMUT FOHRINGER ×

Einer, der sonst nicht im Vordergrund steht, hat seine Position allerdings ausgebaut. Georg Strasser, als Bauernbund-Obmann in der ÖVP ohnehin ein Machtfaktor, sitzt jetzt in der mächtigen schwarz-türkisen Steuerungsgruppe, dazu ist der Chefverhandler im Cluster Regionen, Mobilität, Klima und Landwirtschaft. Der gebürtige Amstettener wird wohl dahinter sein, dass eine Bevölkerungsgruppe bei Sparmaßnahmen nicht betroffen sein wird - die Bauern.