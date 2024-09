Wegen Unwetter-Katastrophe: Kanzler unterbricht Wahlkampf

Die Lage in Österreich wird immer dramatischer. Jetzt reagiert Kanzler Karl Nehammer. Er unterbricht seinen Wahlkampf.

Der Kanzler unterbricht seinen Wahlkampf wegen der aktuellen Unwetter-Katastrophe, die über Österreich hereinbricht.

Krisensitzung am Ballhausplatz

Die Nehammer-Auftritte in den Bundesländern am Wochenende sind gestrichen, so auch z.B. in Oberösterreich. Eine Sitzung zur aktuellen Lage findet bereits am Freitag im Kanzleramt statt. Nehammer hat Experten an seiner Seite. Mit ihnen bespricht er die aktuelle Lage und die weitere Vorgehensweise, wie es laut Medienberichten heißt.

Auf X schrieb der Kanzler: "Die Unwetterlage in Österreich erfordert unsere volle Konzentration auf allen Ebenen. Der Wahlkampf macht Pause. Bund, Länder, Gemeinden und Einsatzkräfte sind gut koordiniert. Danke allen, die jetzt und in den nächsten Tagen im Einsatz stehen!"

Vorbereitungen werden getroffen

Auch das Innen- und Verteidigungsministerium sind in die Lage eingebunden. Es herrscht enge Abstimmung. Österreich bereitet sich jetzt auf das Schlimmste vor.

Die Lage im Land

Österreich wird in den kommenden Tagen von teils extremen Regen- und Schneemengen betroffen sein. Diese außergewöhnlichen Wetterbedingungen werden insbesondere in höheren Lagen zu Verkehrsbehinderungen und möglichen Problemen bei der Stromversorgung führen.

Heftige Niederschläge im Osten und Norden Österreichs

Wie die Prognosen der GeoSphere Austria bereits angedeutet haben, hat sich der Schwerpunkt des Niederschlags von Donnerstag auf Freitag vom Süden auf den Osten und die Alpennordseite Österreichs verlagert. Besonders stark betroffen sind Wien, Niederösterreich und das Burgenland, aber auch Oberösterreich, große Teile Salzburgs, die Obersteiermark und das Tiroler Unterland.