Nehammer ist jetzt bei Van der Bellen

Der Bundespräsident will sich noch am Nachmittag zu Wort melden.

Nach dem Scheitern der Koalitionsverhandlungen der ÖVP mit der SPÖ und dem am Samstag angekündigten Abschied von Karl Nehammer als Bundeskanzler und ÖVP-Obmann ist in Österreichs Innenpolitik einiges in Schwebe. In der Frage der Regierungsbildung liegt der Ball bei Bundeskanzler Alexander Van der Bellen, der am Sonntag weitere Schritte setzen will.

Um exakt 13 Uhr wird der zurückgetretene ÖVP-Chef Karl Nehammer zum Bundespräsidenten gehen und ihm vom Scheitern der Regierungsbildung berichten - von der Länge dieses Gespräches wird auch abhängen, wann VdB die Öffentlichkeit informiert. Dem Vernehmen nach könnte das noch vor 15 Uhr der Fall sein, fix ist das aber nicht.