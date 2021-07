Nehammer: Neuer Geheim-Plan für Abschiebungen

Die ÖVP forciert wieder mehr Abschiebungen -noch halten die Grünen ruhig.

Die Klimadebatte kommt für die ÖVP nicht im richtigen Augenblick - kein Wunder, dass der türkise Koalitionspartner am Wochenende alles tat, um das Asylthema wieder aufs Tapet zu bringen.



Gründe gibt es ja: So verschärft sich die Lage in Afghanistan durch den Vormarsch der Taliban immer mehr.



Seit Jahresbeginn wurden laut UNHCR 240.000 Menschen im Land vertrieben. Allein in der Region Kandahar sind demnach 22.000 Familien auf der Flucht. Dass es zu einer neuen Fluchtwelle nach Europa kommt, ist leicht auszurechnen.