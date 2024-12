Nehammer trifft Musk und lobt ihn für Kampf für Meinungsfreiheit

"Es war mir eine Freude, Sie kennenzulernen und wirtschaftspolitische Fragen zu diskutieren", schrieb der Kanzler am Sonntag auf X (früher Twitter). Zudem lobte Nehammer die Social-Media-Plattform X, die seiner Meinung nach einen wertvollen Beitrag für Rede- und Meinungsfreiheit leiste.

Freedom of speech and freedom of opinion are paramount. @X makes a valuable contribution to enabling people to express both. @elonmusk , it was a pleasure meeting you and discussing economic policy issues. pic.twitter.com/n3uCobIqum

Der Bundeskanzler hatte Trump Österreich als Ort für Ukraine-Friedensverhandlungen angeboten. Zum Gespräch der beiden kam es auch in Paris, nach der feuerlichen Wiedereröffnung von Notre Dame.

We recently spoke on the phone and yesterday we met in person in Paris. Austria and the United States of America are close partners and work together on economic and security issues such as on our joint efforts towards peace in Europe. I look forward to further intensifying our… pic.twitter.com/tyAOxvKBf6