Nehammer sagt Dreier mit NEOS an

Nehammer betonte, man habe mit Ernsthaftigkeit daran gearbeitet, eine Bundesregierung zu bilden. Jetzt kommen die NEOS dazu.

Das Ziel von ÖVP und SPÖ sei es, ein möglichst breites Bündnis der Mitte zu bilden.

Zwei Wochen lange gingen die Sondierungen. Nehammer betonte, es sei kein leichter und mitunter auch ein steiniger Weg gewesen. Außerdem unterstrich er: "Es wird kein Weiter wie bisher geben."

Lösungen finden

Man wolle Antworten auf die großen Fragen der Zeit geben. und konkrete Lösungen für die Probleme der Menschen finden. Was der Kanzlerpartei dabei besonders wichtig ist: Standortpolitik für die Wirtschaft, restriktive Migrationspolitik, Verbesserung des Gesundheitssystems und bessere Bildungspolitik.

Bündnis der Mitte

Man strebe ein „breites und stabiles Bündnis“ an. "Ein Bündnis, das die Mehrheit der Menschen in unserem Land repräsentiert", sagte der Nehammer. Ein "Bündnis der Vernunft, der Mitte, das nahe an den Menschen ist", so der Kanzler.

NEOS kommen dazu

Um ein solches Bündnis abzubilden, werden die Sondierungen ab morgen gemeinsam von ÖVP, SPÖ und NEOS geführt, wie der Kanzler offiziell bestätigte. Die Grünen seien für ihn keine Option mehr.