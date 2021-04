NEOS-Chefin: 'Wir können mit rechts und mit links'

Volles Programm lautet die Devise bei Beate Meinl-Reisinger. Eine Devise, die auch ihren Tribut fordert. INSIDER hat die NEOS-Chefin zum Interview getroffen.

Wien. Der Kapellenhof der Wiener Hofburg: eine verwinkelte Angelegenheit. Fährt man mit dem Lift in den 5. Stock, wird es aber geräumig und hell. Hier liegt der Parlamentsklub der Neos. Es summt wie in einem Bienenstock. Auch wenn die Mitarbeiter coronabedingt am großen Konferenztisch weit auseinandersitzen.

Gerade ging die Pressekonferenz „Echter Neustart statt Comeback-Plan“ über die Bühne. Die Neos-Chefin entsprach dem Bild, das ihr nachgesagt wird. Forsch und fordernd. Ihre Ansagen sind deutlich, die Kritik ebenso.





Dreifache Mutter. Beate Meinl-Reisinger ist Mutter dreier Töchter. Die Jüngste ist gerade zwei Jahre alt geworden. Wenn sie von ihnen spricht, ist die Stimme eine andere. Liebevoll und sanft. Das Nesthäkchen will getragen werden. Egal, ob der Polit-Job rund um die Uhr geht. Die Bandscheibe meldet sich gerne und höchst schmerzhaft, wenn ein Punkt erreicht ist, der oft lautet: Es ist zu viel. „Ich merke, dass ich keine 30 mehr bin“, sagt Meinl-­Reisinger und will es „nicht überdramatisieren“. Sie kam ins Spital, dann wurde von zu Hause aus weitergearbeitet. Über Rudi Anschober, der die Reißleine gezogen hat, sagt sie: „Da habe ich Respekt, wie er das gemacht hat.“ Sagt es und geht wieder zum Konferenztisch. Das Summen ist mehr geworden. Und ihr Ton wieder forscher.



