NEOS fordern Ende der Quarantäneregeln an Schulen

Nur noch positiv getestete Kinder sollen in Quarantäne

Die NEOS fordern das Ende der bisherigen Quarantäneregeln an Schulen. Anstatt der ganzen Klasse sollen in Zukunft auch bei mehreren positiven Tests nur noch die positiv getesteten Kinder zuhause bleiben müssen. NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre fordert Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) auf, für bundeseinheitliche, lockere Regeln zu sorgen.

Nachdem am Mittwoch weitgehende Lockerungen der Corona-Maßnahmen am 5. März angekündigt wurden, plädiert Künsberg Sarre nun auch auf Öffnungen in den Schulen: "Die letzten zwei Jahre waren besonders für Kinder und Jugendliche eine immense Herausforderung. Daher ist es wesentlich, dass auch an den Schulen keine Maßnahme länger in Kraft ist als notwendig. Es kann nicht sein, dass die Regierung alle Einschränkungen aufhebt, auf die Schulen aber wie so oft vergisst."