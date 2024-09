Neue EU-Kommission: Brunner wird Migrationskommissar

oe24 erfuhr Magnus Brunner soll EU Kommissar für Migration und Inneres werden.

Knalleffekt in Brüssel: Österreichs Finanzminister Magnus Brunner wird neuer Kommissar für Migration in der EU, das erfuhr oe24 aus Regierungskreisen. Dem Vernehmen nach hatte sich Kanzler Karl Nehammer für ein wichtiges Ressort für den Vorarlberger stark gemacht. Es war monatelang gehandelt worden, Brunner könnte die Bereiche Wettbewerb, Wirtschaft oder Budget bekommen, so ist es jetzt eben die Migration geworden – eines der wichtigsten Ressorts für die Zukunft der EU.