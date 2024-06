Neuer Job für Sobotka als Leiter der ÖVP-Parteiakademie

Der scheidende Nationalratspräsident folgt Bettina Rausch als Polak-Präsident nach.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) wechselt im Herbst vom Hohen Haus in die Politische Akademie seiner Partei (Polak). Sobotka übernimmt im Oktober den Vorsitz der ÖVP-Parteiakademie, wie die "Niederösterreichischen Nachrichten" (Online) am Donnerstag berichteten. Die bisherige Präsidentin Bettina Rausch-Amon erklärte zuvor auf Facebook, dass sie die Mitgliederversammlung über ihren Rückzug nach sieben Jahren an der Spitze der ÖVP-Akademie informiert habe.

Bisher war Sobotka einer der Vizepräsidenten in der Politischen Akademie. Der 68-jährige frühere Innenminister ist seit Dezember 2017 Präsident des Nationalrats. Bei der Nationalratswahl im Herbst kandidiert der Niederösterreicher nicht mehr.