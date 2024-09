Neues Gesetz: 600.000 Wiener Haushalte müssen umgerüstet werden

Die Stadt Wien will noch heuer als erstes Bundesland ein eigenes Klimaschutzgesetz beschließen.

"Nachdem der Bund das nicht zustande bringt, werden wir ein eigenes Wiener Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen", sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in einem Interview mit der Zeitung "MeinBezirk" (online). Bis 2040 soll die Stadt CO2-neutral sein.

Das Gesetz sei nicht nur notwendig, sondern auch ein weiterer "wichtiger Schritt für noch mehr Klimaschutz", so Ludwig in der Zeitung. Die Erreichung der Klimaziele sei "eine große Herausforderung", weshalb die Frage nach der Energiegewinnung für Wien von zentraler Bedeutung sei.

600.000 Haushalte müssen umgerüstet werden

Um das Ziel zu erreichen, müssen 600.000 Haushalte umgerüstet werden, um weg von Gas zu kommen. Stattdessen sollen, so "MeinBezirk", klimafreundliche Energieformen zum Einsatz kommen, etwa mithilfe der Sonnenstromoffensive. Mit dieser will die Stadt jährlich Photovoltaikanlagen in der Größe von 100 Fußballfeldern errichten. Auch Geothermie und Großwärmepumpen sollen verstärkt zum Einsatz kommen.

Ein eigenes Klimaschutzgesetz für die Bundeshauptstadt steht seit 2020 im Koalitionsabkommen zwischen SPÖ und NEOS in Wien.