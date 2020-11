Nur 3 (!) Frauen profitieren heuer von Hacklerpension

Die jetzt reformierte Hackler-Pension hilft ausschließlich Männern.

Wien. Polit-Feinspitze wussten es längst – jetzt ist es amtlich. Die abschlagsfreie Hacklerpension – nach 45 Beitragsjahren – nutzt fast nur Männern: Laut einer Anfragebeantwortung von Sozialminister Rudolf Anschober haben im 1. Halbjahr 2020 nur drei (!) Frauen von der Abschaffung der Abschläge (4,2 % im Jahr) profitiert – aber 8.033 Männer.

In die klassische Langzeitversicherten-Regelung fiel überhaupt nur eine Frau (7.257 Männer), eine ging in Schwerarbeiterpension, eine blieb in der Invalitditätspension ohne Abschläge. Die Durchschnitts-Hacklerpension (Frauen + Männer) lag bei 2.905 €.

Türkis-Grün will die Abschläge am kommenden Freitag wieder einführen – stattdessen winken bis zu 60 Euro im Monat Frühstarter-Bonus – und zwar auch den Frauen.

(gü)