Nur ein (!) Psychologe für 7.000 Schüler

Der Ausbau der psychologische Betreuung für Kinder geht den Neos zu langsam.

NÖ. Die Behandlungen im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie haben sich zwischen 2017 und 2021 fast vervierfacht. Das ergab die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der Neos, die eine massive Aufstockung an Schulpsychologen und Sozialarbeitern fordern.

Sozialarbeit. Die schwarz-blaue Landesregierung plant die Sozialarbeit an Schulen in den nächsten drei Jahren auszubauen. Insgesamt 470.000 Euro werden dafür in die Hand genommen. Für Neos-Landessprecherin Indra Collini reicht das bei Weitem nicht aus. „Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich vor Augen führt, dass wir in Niederösterreich die Situation haben, dass ein Schulpsychologe auf 7.000 Schülerinnen und Schüler kommt“, so Collini.

Sukzessiver Ausbau. Die zuständige Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) möchte allen Schulkindern eine Zugang zur Sozialarbeit ermöglichen. „Der weitere Ausbau wird aber nur schrittweise erfolgen können“, sagt die Landesrätin gegenüber noe.ORF.at. Für einen rascheren Ausbau fehlen die finanziellen Mittel und das Personal.