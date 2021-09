Oberösterreich: Rumoren in der ÖVP über die FPÖ

Der Anti-Impfkurs der FPÖ sorgt in der Landes-ÖVP jetzt für Unmut.

Verstimmung. Dass sich Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner in den letzten zwei Wahlkampfwochen verstärkt mit FPÖ-Chef Herbert Kickl gezeigt hatte, verstimmt einige ÖVP-Bürgermeister und Schwarze in Oberösterreich. Die Anti-Impfkampagne der Blauen würde „unserem Land schaden“, sagen sie und zeigen sich nicht glücklich, dass die Zeichen wieder auf Türkis-Blau in Oberösterreich stünden.

Haimbuchner müsse sich wieder klar von der Linie Kickls distanzieren, so deren Losung.



Oberösterreichs VP-Landeshauptmann Thomas Stelzer ist freilich dafür, weiter mit Haimbuchner zu regieren, wünscht sich aber ebenso eine „Kickl-freie“ FPÖ in Oberöstereich.

In der FPÖ sieht man den zu extremen Anti-Impfkurs allerdings eh bereits wieder skeptischer ...