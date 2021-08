ÖVP-Parteitag: Schafft Kurz wieder die 98 Prozent?

Kurz: "Ich freue mich über den Tag mit euch!"

Peter L. Eppinger begrüßte Kurz im Veranstaltungszentrum. Der ÖVP-Chef richtet ein paar Begrüßungsworte an die Besucher und die Delegierten. "Es ist wirklich schön euch alle wieder zu sehen. Wir haben lange verzichten müssen, uns über die Bundesländergrenzen hinaus zu sehen. Ich freue mich über den Tag mit euch", sagte Kurz. Er will den Parteitag als "guten Start in den Herbst nutzen".

Eppinger gratulierte Kurz schließlich noch einmal zum Geburtstag. Sebastian Kurz wurde gestern 36 Jahre alt.