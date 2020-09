''Orban-Orden'' für Wolfgang Sobotka

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wurde von Orbán-Vertrauten geehrt.

Und dafür brauchte der ÖVP-Politiker nicht mal nach Budapest zu fahren. In der ungarischen Botschaft in Wien war am Mittwoch die Verleihung des „Komturkreuzes mit dem Stern des ungarischen Verdienstordens“ angesetzt. Sobotkas Amtskollege László Kövér, ein Vertrauter des rechts­nationalistischen Premiers Viktor Orbán und Gründungsmitglied von dessen Fidesz-Partei, war deshalb nach Wien gekommen.

Offiziell bekam Sobotka den Orden wegen der „Förderung der österreichisch-ungarischen Beziehungen“. tatsächlich hatte sich der ÖVP-Politiker gegen den Ausschluss der Fidesz aus der Europäischen Volkspartei gewandt. Die EVP-Mitgliedschaft von Fidesz ist seit Mai 2019 ausgesetzt.