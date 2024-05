Othmar Karas schließt eigene Liste bei Nationalratswahl nicht aus

Nach 25 Jahren verabschiedet sich ÖVP-Poltiker Othmar Karas aus dem EU-Parlament. Ein Polit-Comeback wäre aber schon bei der Nationalratswahl im Herbst möglich

Im Gespräch mit dem ORF-Niederösterreich spricht EU-Parlamentarier Othmar Karas über die Zeit nach Brüssel, wenn er sich im Sommer von seinem Posten als Erster Vizepräsident verabschiedet. Dabei schließt Karas auch ein Comeback in der nationalen Politik nicht aus.

"Ich werde auch danach politisch aktiv sein, mich in die Debatten einbringen, weil mir Österreich und Europa ein Anliegen sind, weil ich glaube, dass wir die Politik politisieren, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern intensivieren müssen, weil wir in einer sehr komplexen Zeit leben, die bedeutet, dass es keine einfache Antwort gibt, vor allem keine nationale. Daher ist mir das Gespräch über die Zukunft mit den Bürgern so wichtig", meint Karas.

Auf die Frage, ob er bei der Nationalratswahl antritt, antwortet Karas, dass er "heute gar nichts ausschließt". Auch als möglicher Kandidat für die Bundespräsidentschaft wird der ÖVP-Mann immer wieder ins Spiel gebracht. "Die, die mich kennen, wissen, dass ich nur Dinge mache, die einen Sinn machen, wo ich gestalten und die konstruktiven Kräfte parteiübergreifend zusammenführen kann. In diesem Sinn werde ich mich weiterhin engagieren", so die Antwort darauf.