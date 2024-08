Aktuelle Umfrage: FPÖ auf Platz 1 wie festgenagelt

Der FPÖ dürfte Platz 1 bei der Nationalratswahl im September nur noch schwer zu nehmen sein.

Nationalratswahl. Hat die FPÖ – etwas mehr als 50 Tage vor der Nationalratswahl am 29. September – das Rennen schon gemacht? Einiges spricht dafür, denn auch in der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (2.000 Interviews, 29. 7. – 6. 8., max Schwankung 2,2 %) scheinen die Blauen auf Platz 1 wie festgenagelt zu sein.

© oe24 ×

Mit 27 % führt die Partei von Herbert Kickl aktuell deutlich. „Wenn nicht ein ganz brutales Ereignis auftritt, hat die FPÖ Platz 1 sicher“, sagt Lazarsfeld-Präsident Werner Beutelmeyer. Die ÖVP liegt mit 23 % vier Prozentpunkte dahinter. Auf nur 22 % kommt demnach SPÖ, sie hat also nur Platz 3. Dass die Roten die Kanzlerpartei noch überholen, hält Beutelmeyer eher für unwahrscheinlich: Die Werte für die Roten seien zwar nicht so schlecht – die persönlichen des Spitzenkandidaten Andreas Babler aber schon, so der Experte.

© oe24 ×

Neos, Grüne & Bier. Mit 10 % liegen die Neos weiter klar vor den Grünen, die bei nur 8 % halten – 2019 hatten sie noch 13. Mit 5 % wäre die Bierpartei knapp im Parlament. KPÖ, Wandel sowie die Liste Petrovic schaffen das derzeit nicht.