Auch Petrovic schafft Kandidatur in allen Bundesländern

Nach Bier und KPÖ hat auch die Ex-Grünen-Chefin den Sprung auf die Wahlzettel in allen Bundesländern geschafft.

Am 29.09.2024 wird die Liste der ehemaligen Grünen-Chefin Madeleine Petrovic in allen neun Bundesländern auf dem Stimmzettel stehen. "Wir sind überwältigt von den vielen Unterstützungserklärungen und den zahlreichen persönlichen und rührenden Botschaften“, freut sich Petrovic Zuletzt hatte es vor allen im Salzburg Probleme gegeben, die nötigen Unterschriften zustande zu bringen. Das scheint jetzt geschafft zu sein, zumindest nach den Aussagen der Liste.

Grünes Logo zerstört

Petrovic tritt mit ihrem impfkritischen Verein als Konkurrenzveranstaltung zu den Grünen an, ihrer eigenen Partei. Bei der Präsentation ihrer Liste zerstörte sie sogar ein Logo der Grünen.

Wer aller antritt, wird am Freitag festelehen. Bereits fix in allen neun Bundesländern am Stimmzettel stehen die fünf Parlamentsparteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne und NEOS sowie KPÖ und BIER. Einige weitere kleine Listen sammeln noch bis zur letzten Minute.