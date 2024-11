„Demonstrant:innen“: Shitstorm für Kogler nach Amsterdam-Posting

In Amsterdam attackierten propalästinensische Randalierer israelische Fußballfans. Grünen-Chef Werner Kogler spricht von "Demonstrant:innen" - und erntet einen Shitstorm.

Das Entsetzen und die Empörung nach den Attacken von propalästinensischen Randalierern auf israelische Fußballfans in Amsterdam war groß. US-Präsident Joe Biden verurteilte die gewalttätigen Angriffe scharf. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu stellte die Angriffe in eine Reihe mit Verbrechen gegen Juden während der Nazi-Pogrome vom 9. November 1938 in Deutschland. Der niederländische Ministerpräsident Dick Schoof zeigte sich "zutiefst beschämt".

Die brutalen Angriffe und Übergriffe auf Fans von Maccabi Tel Aviv durch Demonstrant:innen am Rande des Europa-League-Spiels in #Amsterdam sind aufs Schärfste zu verurteilen. Diese Gewaltexzesse sind eine Schande für Europa. 1/2 — Werner Kogler (@WKogler) November 8, 2024

Auch Grünen-Chef Werner Kogler verurteilte die "brutalen Angriffe und Übergriffe" via X (vormals Twitter) "aufs Schärfste". An der genauen Wortwahl stoßen sich allerdings viele Nutzer der Plattform. Kogler bezeichnete die Randalierer nämlich als "Demonstrant:innen". Ein X-Nutzer kommentierte etwa: "Zur Info keine Demonstranten ... sondern Muslime die Jagd auf Juden machen". Ein anderer meinte: "Demonstrant:innen? Ernsthaft? Bin entsetzt von Ihrer Wortwahl."

Kogler sei der "nächste, der es nicht über die Lippen bekommt, die Opfer und Täter klar zu bennen, aber sauber bei den 'Demonstrant:innen' rumgendert", kritisierte ein weiterer User.