Drexler massiv unter Druck: Muss er jetzt zurücktreten?

In der Steiermark spitzt sich der Koalitionspoker zu. Es könnte sein, dass Noch-Landeschef Christopher Drexler den Weg für eine blau-schwarze Regierungskoalition freimachen muss.

Der Druck auf den ÖVP-Landeshauptmann, der bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag beinahe zehn Prozentpunkte und damit Platz 1 verloren hat, ist in den letzten Stunden enorm gestiegen. Wie oe24 exklusiv berichtete, hat Drexler dem Wahlsieger, FPÖ-Chef Mario Kunasek, mitgeteilt, dass er im Fall einer blau-schwarzen Koalition in der Steiermark als Landeshauptmann-Stellvertreter in der Landesregierung bleiben möchte. In der FPÖ tendiert man angesichts dieser Perspektive seitdem eher zu einer Koalition mit der SPÖ. Hatte sich doch Kunasek im Wahlkampf als Anti-Drexler positioniert - und auch in der Frage des umstrittenen Leitspitals im Bezirk Liezen fahren FPÖ und ÖVP auf Kollisionskurs.

ÖVP ringt mit sich - und mit Drexler

Der entsprechende oe24-Bericht hat jetzt in der ÖVP heftige Debatten ausgelöst. Vor allem Wirtschaftsbund, mehrere Bezirke sowie der Bauernbund drängen jetzt offenbar auf eine Ablöse Drexlers bzw. auf dessen Ansage, dass er zuletzt vom Parteivorstand nicht ein Regierungsmandat, sondern nur ein Verhandlungsmandat bekommen habe. Soll heißen: Verhandlungen kann er - Verbleib Drexlers in der Landesregierung aber nein. Gerüchtehalber werde schon ein Posten für Drexler gesucht, der bisher nur in der Politik tätig war.

Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP /mitte) anl. einer Landesparteivorstandssitzung der ÖVP Steiermark nach der Landtagswahl am Montag, 25. November 2024, in Graz. © APA/Scheriau ×

Immer noch Fans einer Dreierkoalition

oe24 wurde inzwischen auch von mehreren ÖVP-Granden bestätigt, dass Drexler entschlossen sei, zu bleiben. Doch in der ÖVP greift die Angst um sich, dass die Partei erstmals seit 1945 aus der Landesregierung fliegen könnte - was den Druck auf Drexler erhöht. Zunächst kristallisierte sich aber keine Exit-Strategie bzw. kein Nachfolger heraus. So sollen die beiden Landesräte Karlheinz Kornhäusl und Werner Amon gehandelt werden, doch ist man sich in der ÖVP keineswegs einig, wer mit der FPÖ verhandeln und dann als Vize in die Landesregierung gehen soll. Zudem gebe es immer noch rund ein Drittel der Funktionäre, die eine Koalition aus ÖVP, SPÖ sowie Neos basteln wollen.

FPÖ wartet auf Signal

Die FPÖ hat jetzt angesichts der Entwicklungen in der ÖVP ihre Koalitionsentscheidung auf kommende Woche verschoben. Angesichts der Wirtschaftskrise und der Angst um den steirischen Auto-Cluster wäre Kunasek an einer Zusammenarbeit mit der ÖVP gelegen - doch die ÖVP sei eben offenbar völlig instabil und zerstritten. Bei den Blauen wartet man jetzt auf ein klares Signal, dass Drexler seinen Regierungs-Platz räumen wird - ansonsten stehen die Zeichen wohl auf Rot-Blau in der Steiermark.