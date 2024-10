Der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler war am Montagabend zu Gast bei FELLNER! LIVE.

Wien/Graz. In weniger als einem Monat wird in der Steiermark gewählt. Die FPÖ führt in Umfragen, aber auch die ÖVP hat noch Chancen auf Platz 1. ÖVP-Spitzenkandidat und Landeshauptmann Christopher Drexler sprach gestern im oe24.TV-Interview über die Wahl, die Koalitionsverhandlungen im Bund und den Regierungsauftrag für VP-Chef Nehammer.

oe24: Sie haben es als völlig falsch bezeichnet, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen den Regierungsauftrag nicht Herbert Kickl gegeben hat. Was stört Sie daran?

Christopher Drexler: Es gab eine gute demokratische Gepflogenheit in Österreich. Man hätte von dieser Tradition nicht abgehen sollen. Man hat es Herbert Kickl zu leicht gemacht, sich jetzt aus der Verantwortung befreit zu sehen und sich letztlich in seiner geliebten Opferrolle wiederzufinden.

oe24: Hätte eine Ampel-, Dreier oder Zuckerl-Koalition - es gibt ja viele Begriffe dafür - das Image der „Verlierer-Koalition“?

Drexler: Es gibt offensichtlich mehr Begriffe für eine solche Koalition, als es irgendwelche Gemeinsamkeiten gibt. Insofern werde ich da einfach interessierter Beobachter sein. Am Ende braucht es eine stabile Regierung.

oe24: Ist Platz 1 für die ÖVP in der Steiermark in Reichweite?

Drexler: Absolut, ich gehe mit großer Zuversicht in die nächsten vier Wochen. Es gibt ein Duell zwischen der steirischen Volkspartei und den Freiheitlichen um Platz1.