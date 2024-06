FPÖ-Chef Kickl kontert Teamchef Rangnick

Der FPÖ-Chef reagiert auf den Appell des Teamchefs, wachsam gegen rechts zu sein.

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick hat in der Stunde seiner großer Erfolge bei der Fußball-EM neuerlich zu Wachsamkeit gegenüber rechtsextremen Tendenzen in Europa aufgerufen. "Wir leben in einer so bewegten Zeit, in der man nicht mehr sagen kann, das eine ist Sport und das andere Politik, und die zwei Dinge haben nichts miteinander zu tun", betonte der Deutsche am Donnerstagabend in der "ZiB2" des ORF. Er halte es für wichtig, dass Menschen in der Öffentlichkeit Position beziehen.

Im Ö3-Sommergespräch hat Herbert Kickl dem Teamchef nun gekontert. „Man soll auch auf dem linken Auge nicht blind sein. Das möchte ich dem Herrn Rangnick mitgeben. Ich fühle mich hier überhaupt nicht betroffen", so der FPÖ-Chef.

Wenn man dann glaubt, eine demokratische Partei, wie die Freiheitliche Partei eine ist, da mit der Nazikeule punzieren zu können - ich weiß ja nicht, ob er, ob er uns da gemeint hat, ich hoffe nicht - dann ist das eine gröbliche Form der Verharmlosung der Gräuel des Nationalsozialismus.“