FPÖ-Landesrat: "Es san Frauen, da kann man nie sagen, wie's weitergeht"

Am Montag holte Salzburgs FPÖ-Landeschefin Marlene Svazek zum verbalen Rundumschlag gegen Karoline Edtstadler (ÖVP) aus. Dennoch gab es von den Freiheitlichen ein "bedingtes Ja" für die Ministerin, die ab Sommer Landeshauptfrau werden soll.

Nach dem "bedingten Ja" und dem Rundumschlag von Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek, zeigte man sich am Dienstag versöhnlicher. Im Flachauer Gutshof posierten Edtstadler und Svazek lächelnd für die Kameras. Am Mittwoch relativierte Svazek allerdings wieder etwas via Facebook.

© Instagram / karoline.edtstadler ×

Sie lehne es nicht ab, "mit jemandem, mit dem ich wohl künftig im Sinne des Bundeslandes zusammenarbeiten muss", ein gemeinsames Bild zu machen. Sie lehne es allerdings ab, aus "wenigen Minuten" etwas zu suggerieren, "das nicht ist".

"Reset-Taste ist gedrückt"

Im Interview mit dem ORF erklärte Svazek tags zuvor noch: "Man könnte sagen, die Reset-Taste ist gedrückt und jetzt schauen wir mal, was weiterhin passiert". Edtstadler zeigte sich ebenfalls optimistisch: "Ich habe nie einen Zweifel daran gehabt, dass das auch funktionieren wird."

Für Irritationen sorgte indes das Interview mit FPÖ-Landesrat Christian Pewny. Auf die Frage, ob Edtstadler und Svazek noch zusammenfinden werden, meinte er: "Das kann man nie sagen, es sind Frauen, da kann man nie sagen, wie's weitergeht."