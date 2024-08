FPÖ polarisiert extrem: 61 % vertrauen ihr nicht

Die FPÖ hat die besten Vertrauenswerte - ihr schlägt aber auch das größte Misstrauen entgegen.

Woche für Woche fragt die Lazarsfeld Gesellschaft die Vertrauenswerte der heimischen Parteien ab – das Ergebnis ist für die österreichische Demokratie eher ernüchternd.

Alle fünf Parlamentsparteien sind schon seit längerem in einer Vertrauenskrise: Bei allen schlägt das Misstrauen den Vertrauenswert – und zwar gleich um ein Vielfaches.



MISSTRAUEN. Besonders schlimm ist dies bei den Regierungsparteien: Nur 20 % bringen der Kanzlerpartei ÖVP Vertrauen entgegen – 55 % misstrauen ihr inzwischen. Den Grünen geht es noch schlechter: 19 % bedeutet den schwächste Positiv-Wert, 57 % misstrauen ihnen.

Vergleichsweise am besten geht es der SPÖ, 24 % Vertrauen stehen 50 % Misstrauen gegenüber, Die Neos warten mit fast denselben Werten auf.Und die FPÖ, die ja alle Umfragen anführt? Sie ist extrem, Buhmann und Heilsbringer in einem: Mit 25 % Vertrauen und 61 % Misstrauen führt sie sowohl das Positiv- als auch das Negativ-Ranking an und polarisiert am meisten.