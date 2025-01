Fürst reist statt FPÖ-Chef Kickl zur Trump-Amtseinführung

Am Freitag kündigte FPÖ-Chef Herbert Kickl an, trotz Einladung nicht zur Amtseinführung Donald Trumps nach Washington zu reisen. Statt ihm wird Susanne Fürst vor Ort sein, gab der Freiheitliche am Sonntag bekannt.

"Österreich zuerst", erklärte FPÖ-Chef Herbert Kickl am Freitag. Er werde trotz Einladung nicht zur Amtseinführung Donald Trumps in Washington reisen. Am Sonntag bekräftigte er seine Entscheidung und verkündete auch, wer statt ihm reisen soll. Kickl erklärte, er könne der Einladung "angesichts der aktuellen Regierungsverhandlungen nicht nachkommen." Und weiter: "Auch wenn eine solche Einladung keine Kleinigkeit ist, habe ich klar gesagt: Nein, ich bleibe zu Hause an der Seite unserer Bevölkerung. Unsere Heimat braucht uns jetzt. Donald Trump wird das sicher verstehen, denn er sagt „America first“ und ich sage „Österreich zuerst", so der FPÖ-Chef. Die freiheitliche Außenpolitik- und Europasprecherin Susanne Fürst © APA/HELMUT FOHRINGER × Statt ihm werde die FPÖ-Abgeordnete und Außenpolitik-Sprecherin Susanne Fürst nach Washington reisen.