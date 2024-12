Fußi im Liebes-Glück: Hochzeit mit "bekanntem Moderator"

SPÖ-Rebell Rudolf Fußi teilte heute mit, seine geplante Abgabe der Unterstützungserklärungen zu verschieben. Außerdem machte er sein zweites Liebes-Glück öffentlich.

Eigentlich wollte SPÖ-Rebell Rudolf Fußi die nötigen Unterstützungserklärungen bereits kommenden Montag an seine Partei überreichen. Der PR-Berater braucht mindestens 14.000 Unterschriften von SPÖ-Mitgliedern, um es zu einer Abstimmung um den Parteivorsitz kommen zu lassen. Bekanntlich will Fußi SPÖ-Chef Andreas Babler stürzen.

Den anvisierten Termin kann Fußi nun aber nicht einhalten. “Wir hätten schon mit einem gewissen Rücklauf gerechnet, doch das was die letzten Tage in Österreich passiert ist, das übertrifft unser aller Erwartungen. Wir haben uns mit der Löwelstraße darauf geeinigt, dass die Unterschriften am 7.1.2025 feierlich übergeben werden", so Fußi. Bis kommenden Montag sei es schlichtweg nicht möglich, die "Zehntausenden Formulare" zu sortieren, heißt es in einer Aussendung.

Die Partei bestätigte auf APA-Anfrage diesen Termin. Von einer "feierlichen" Übergabe, wie Fußi in seiner Aussendung schrieb, war allerdings nicht die Rede. Es sei eine ordnungsgemäße Übernahme und Überprüfung zugesagt worden, auch ein Notar werde beigezogen, hieß es lediglich.

Bei Fußi läuten die Hochzeitsglocken

Gleichzeitig verkündete Fußi private Neuigkeiten, bat jedoch auch um die Einhaltung der Privatsphäre. Nur so viel wollte er verraten: "Ja, ich hab unerwartet das große Geschenk einer zweiten Liebe erhalten. Wir kennen uns ewig, haben aber zu lange nicht verstanden, dass wir füreinander bestimmt sind." Da es sich um einen "bekannten Moderator" handle, dem seine Privatsphäre "heilig" sei, bat Fußi, dies zu respektieren. Auch ein Hochzeitstermin steht schon fest: Am 8.8.2025.